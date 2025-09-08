Пенсионер исчез по пути из Тульской области в Татарстан: СК возбудил уголовное дело

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о безвестном исчезновении мужчины в Республике Татарстан.

По предварительным данным, пенсионер выехал из Тульской области в Татарстан на машине со своим знакомым. Через некоторое время он перестал выходить на связь и до дома так и не добрался. Родственники мужчины высказывают версию о криминальном характере его исчезновения.

По данному факту в СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено и расследуется уголовное дело.