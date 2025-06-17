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Судимая за убийство пенсионерка задержана в Туле за кражу денег с чужих карт
Фото из архива Myslo.

Судимая за убийство пенсионерка задержана в Туле за кражу денег с чужих карт

Женщина работала дворником.

С потерянных банковских карт 65-летней жительницы микрорайона Косая Гора списали 5838 рублей за покупки в магазинах. Женщина обратилась в полицию, сотрудники установили вора по камерам.

Чужими картами воспользовалась пенсионерка, работающая дворником. 61-летняя женщина пояснила, что нашла их в одном из скверов, а покупки совершала, чтобы проверить наличие средств. Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как стало известно Myslo, пенсионерка ранее привлекалась к уголовной ответственности за убийство мужа.

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Автор:
сегодня, в 18:15 +1
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