Судимая за убийство пенсионерка задержана в Туле за кражу денег с чужих карт

Фото из архива Myslo.

С потерянных банковских карт 65-летней жительницы микрорайона Косая Гора списали 5838 рублей за покупки в магазинах. Женщина обратилась в полицию, сотрудники установили вора по камерам.

Чужими картами воспользовалась пенсионерка, работающая дворником. 61-летняя женщина пояснила, что нашла их в одном из скверов, а покупки совершала, чтобы проверить наличие средств. Возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как стало известно Myslo, пенсионерка ранее привлекалась к уголовной ответственности за убийство мужа.