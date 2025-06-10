Туляк Алексей Воробьев сыграл «сбитого лётчика» в спортивной драме «Больше чем футбол»

Фото предоставлены НТВ, фото Ксении Угольниковой и Тима Осипова.

По сюжету на Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России.

У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина (Иван Охлобыстин), который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков»: двое находятся под следствием из-за драки, ещё один переживает громкий развод, а кто-то «сидит на банке» из-за характера. Возвращается в сборную и главная звезда — Иванов (Алексей Воробьёв).

И делает он это из-за дочери: девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда наша команда выигрывает, и наоборот — хуже, если проигрывает. Несмотря на то, что в начале каждый из футболистов преследует свои цели, в процессе развития сюжета они объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки Даши (Адель Гудаускас).

На премьере фильм представили продюсеры Алексей Земский, Тимур Вайнштейн и Владислав Сыч, режиссёр и автор сценария Виктор Демент, актёры Алексей Воробьёв, Александр Самойленко, Валерия Федорович, Кирилл Дыцевич, Адель Гудаускас, Иван Алексеев, Игорь Сильченко, Виталий Дьяков и другие, а также съёмочная группа картины.