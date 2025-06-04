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В Туле будут судить гендиректора УК «Элит-Дом»
Фото: Алексей Пирязев

В Туле будут судить гендиректора УК «Элит-Дом»

Мужчина похитил со счета компании почти миллион рублей.

Прокуратура Советского района Тулы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора управляющей компании «Элит-Дом». Мужчину обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и краже с банковского счета.

По информации надзорного ведомства, 37-летний директор УК перевел себе с расчетного счета компании более 600 тысяч рублей, действуя с сентября по ноябрь 2023 года. После увольнения мужчина, которого не лишили доступа к счету, аналогичным образом похитил еще примерно 230 тысяч рублей.

Обвиняемый бывший директор УК «Элит-Дом» не признал вину. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы.

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Автор:
сегодня, в 12:30 0
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