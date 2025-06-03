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Юные хоккеисты тульского АКМ выступят на престижном турнире в Канаде

Юные хоккеисты тульского АКМ выступят на престижном турнире в Канаде

В соревнованиях участвуют сильнейшие юниорские хоккейные клубы.

14-летние хоккеисты из «Академии Михайлова» отправятся в канадский город Ниагара, чтобы принять участие в престижном международном турнире «Хоккейный зал славы» (Hockey Hall of Fame), который пройдёт с 15 по 21 июня 2025 года.

Кроме сборной воспитанников академии, в соревнованиях будут представлены сильнейшие юниорские хоккейные клубы и региональные сборные команд из разных городов Канады, США и Финляндии. Это гарантирует высокий соревновательный уровень и даст российским спортсменам уникальный шанс набраться международного опыта.

«Академия Михайлова» рассматривает участие в турнире Hockey Hall of Fame как важный этап в подготовке молодых хоккеистов и возможность продемонстрировать высокий уровень российской школы хоккея на международной арене.

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