  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам назвали даты зачисления детских пособий в июне - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам назвали даты зачисления детских пособий в июне
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулякам назвали даты зачисления детских пособий в июне

В тульском отделении СФР опубликовали сроки.

3 июня будут начислены: единое пособие; выплата на ребенка до трех лет; пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет неработающим родителям.

5 июня поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет.

6 июня — выплата по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет работающим родителям.

Перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в июне поступят пособия за май.

Если дата выплат приходится на выходной день, то средства поступают на банковские счета накануне, в рабочий день. Поэтому выплата по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет работающим родителям будет направлена семьям 6, а не 8 июня.

Денежные средства зачисляются в течение всего дня. Если выплаты не поступили на счет утром, нужно дождаться поступления пособий до окончания дня. Через почту пособия семьям с детьми в марте будут доставлены в соответствии с привычным графиком доставки и режимом работы почтового отделения.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
детские пособиямайСФР по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области разоблачили банду «теневых финансистов»: они обналичили более 120 млн рублей
В Тульской области разоблачили банду «теневых финансистов»: они обналичили более 120 млн рублей
Кто делает кино: невидимые герои за кадром
Кто делает кино: невидимые герои за кадром
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.