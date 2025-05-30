Тулякам назвали даты зачисления детских пособий в июне

Фото Дмитрия Дзюбина.

3 июня будут начислены: единое пособие; выплата на ребенка до трех лет; пособие по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет неработающим родителям.

5 июня поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет.

6 июня — выплата по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет работающим родителям.

Перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в июне поступят пособия за май.



Если дата выплат приходится на выходной день, то средства поступают на банковские счета накануне, в рабочий день. Поэтому выплата по уходу за ребенком до 1,5 (полутора) лет работающим родителям будет направлена семьям 6, а не 8 июня.



Денежные средства зачисляются в течение всего дня. Если выплаты не поступили на счет утром, нужно дождаться поступления пособий до окончания дня. Через почту пособия семьям с детьми в марте будут доставлены в соответствии с привычным графиком доставки и режимом работы почтового отделения.