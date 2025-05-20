Погорельцы с улицы Пушкинской: «На нас давят, чтобы мы снизили цену на участок»

Фото Myslo.

Люди уверены, что вчерашний пожар — это «привет» от одного из крупных агентств недвижимости.

Вчера, 19 мая, на улице Пушкинской сгорели сразу два дома. Сначала загорелся дом № 39, а затем огонь перекинулся на соседнее здание. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сразу 4 пожарных отделения.

Отметим, что дом № 39 горит уже во второй раз. В 2020 году к владельцам дома приходили люди, скромно представившиеся «просто риелторами». Спрашивали, в какую сумму собственники оценивают участок, после чего заявляли цену гораздо ниже кадастровой.

— У нас только по кадастру земля чуть больше 1,5 млн рублей стоит, а нам предлагали продать её за 400-500 тысяч, — рассказывает Юлия Попова. — Разумеется, мы отказывались, и диалог заканчивался. 3-4 раза приходили «риелторы», а потом, осознав, что контакта не выйдет, нам просто сожгли дом. Эксперты выяснили, что здание загорелось сразу с двух сторон: щедро облили горючим и подожгли. От дома осталась только пара стен, выгорело все, — рассказывали Myslo собственники дома.

После пожара, в котором, к счастью, никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело, а погорельцам выплатили компенсацию — по 10 000 рублей на собственника.

С тех пор прошло 5 лет: предварительное следствие было приостановлено еще в сентябре 2020 года — в связи «с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности».

В 2023 году к собственникам обратились из крупного агентства недвижимости. Предложили по миллиону каждому из владельцев:

— Нас эта цена не устроила, и мы решили выставить участок на продажу через агентство. Поставили цену в 25 миллионов за 8 соток. После этого с нами опять связались люди из того самого агентства недвижимости. Сказали, что готовы заплатить 10 миллионов. Мы опять отказали им, и наш дом спустя какое-то время опять загорелся. Считаем, что это психологическое давление на нас, чтобы мы снизили цену на участок.

Причину пожара предстоит установить дознавателям ГУ МЧС России по региону. Если специалисты установят, что здание загорелось в результате поджога, материалы проверки передадут в полицию, после чего будет возбуждено уголовное дело.