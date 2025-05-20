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Погорельцы с улицы Пушкинской: «На нас давят, чтобы мы снизили цену на участок»
Фото Myslo.

Погорельцы с улицы Пушкинской: «На нас давят, чтобы мы снизили цену на участок»

Люди уверены, что вчерашний пожар — это «привет» от одного из крупных агентств недвижимости.

Вчера, 19 мая, на улице Пушкинской сгорели сразу два дома. Сначала загорелся дом № 39, а затем огонь перекинулся на соседнее здание. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сразу 4 пожарных отделения.

Отметим, что дом № 39 горит уже во второй раз. В 2020 году к владельцам дома приходили люди, скромно представившиеся «просто риелторами». Спрашивали, в какую сумму собственники оценивают участок, после чего заявляли цену гораздо ниже кадастровой.

— У нас только по кадастру земля чуть больше 1,5 млн рублей стоит, а нам предлагали продать её за 400-500 тысяч, — рассказывает Юлия Попова. — Разумеется, мы отказывались, и диалог заканчивался. 3-4 раза приходили «риелторы», а потом, осознав, что контакта не выйдет, нам просто сожгли дом. Эксперты выяснили, что здание загорелось сразу с двух сторон: щедро облили горючим и подожгли. От дома осталась только пара стен, выгорело все, — рассказывали Myslo собственники дома.

После пожара, в котором, к счастью, никто не пострадал, было возбуждено уголовное дело, а погорельцам выплатили компенсацию — по 10 000 рублей на собственника.

С тех пор прошло 5 лет: предварительное следствие было приостановлено еще в сентябре 2020 года — в связи «с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности».

В 2023 году к собственникам обратились из крупного агентства недвижимости. Предложили по миллиону каждому из владельцев:

— Нас эта цена не устроила, и мы решили выставить участок на продажу через агентство. Поставили цену в 25 миллионов за 8 соток. После этого с нами опять связались люди из того самого агентства недвижимости. Сказали, что готовы заплатить 10 миллионов. Мы опять отказали им, и наш дом спустя какое-то время опять загорелся. Считаем, что это психологическое давление на нас, чтобы мы снизили цену на участок. 

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Причину пожара предстоит установить дознавателям ГУ МЧС России по региону. Если специалисты установят, что здание загорелось в результате поджога, материалы проверки передадут в полицию, после чего будет возбуждено уголовное дело. 

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