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«В лесу женщина кричала о помощи»: девушка, за которой в Левобережном гнался голый неадекват, рассказала подробности

«В лесу женщина кричала о помощи»: девушка, за которой в Левобережном гнался голый неадекват, рассказала подробности

«А вдруг он ее убил?!» – говорит очевидица.

Myslo связался с девушкой по имени София, за которой накануне вечером гнался голый мужчина. Она рассказала жутковатые подробности происшествия:

— Вчера я вышла из Уютного проезда и пошла в сторону улицы Макаровца. Там есть обходной путь. И вот я поднимаюсь к клубу «Лига Чемпионов», там протоптана тропинка. Я иду, записываю «кружочек» подружке. Я приехала в Тулу с Дальнего Востока, у нас там ходят медведи, там это нормально. Я услышала треск в стороне и говорю подружке: «Вот бы не медведь!» Повернула голову — а там стоит голый мужик! На улице +8 градусов, а он абсолютно голый! Даже без обуви и носков. Ну, если бы он стал жертвой хулиганов, которые его раздели, то носки б уж точно оставили! Я сначала не напряглась, подумала: «Ну, вдруг человек захотел искупаться в Упе ночью? У всех свои приколы».

Ускорила шаг, и он побежал! Попытался догнать меня, пробираясь через кусты.

Я начала срезать путь, бежала прямо под камерами наблюдения. Мужчина бежал вдоль забора, возле школы. Я звонила подружке, так и бежала до дома. Подруга вышла, тоже его увидела. Он остановился, стоял тряс своими «причиндалами». Потом убежал, спустился вниз к реке. В том месте через речку сооружены мостики. Возможно, он перебрался на тот берег.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/e9/ef/2def-915c-4b5d-984f-7418688b2436/d7478f4d-e9a3-4a0a-b4ba-140d66a83cf6.png
На камерах видеонаблюдения — еле заметная тень. По словам девушки, неадекват какое-то время прятался за заборчиком.

Я позвонила своему молодому человеку, он собрал знакомых. Мы вызвали полицию и сами пошли искать неадеквата. Прочесали лес, никого не нашли. Приехала полиция, составила бумаги. Около часа ночи мы вернулись домой.

Через какое-то время, по словам Софии, они с подругой услышали из лесопосадки женские крики: «Помогите, отпустите меня!» Не сказать чтобы очень далеко от того места, где они стояли. 

— Крики были приглушенными, будто человеку закрывали рот.

Мы позвали друзей, соседей и снова пошли искать. Прочесывали все вокруг. Внезапно услышали, как где-то неподалеку в кустах жужжит телефон. Но мы так и не смогли его найти.

По словам Софии, полиция снова приехала и вместе с очевидцами прочесывала лес. Но найти никого не удалось. 

По данным правоохранительных органов, заявлений о пропаже человека на данный момент не поступало.

Ранее Myslo сообщал о происшествии в Левобережном: поздно вечером 15 мая местную жительницу преследовал голый неадекват.

Полиция проводит проверку.

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Левобережныйголый мужчина
 

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