В Узловском районе ведущий мероприятий выплатит 150 тысяч рублей за махинации с соцконтрактом

Фото из архива Myslo.

Узловская прокуратура поддержала обвинение против 43-летнего жителя региона, которому предъявлено обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Оказалось, что в августе 2022 году мужчина заключил социальный контракт на получение 350 тысяч рублей. Средства были выделены на покупку техники для организации праздничных мероприятий в качестве ведущего. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.