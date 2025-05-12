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В Узловском районе ведущий мероприятий выплатит 150 тысяч рублей за махинации с соцконтрактом
Фото из архива Myslo.

В Узловском районе ведущий мероприятий выплатит 150 тысяч рублей за махинации с соцконтрактом

Мужчина растратил деньги на собственные нужды.

Узловская прокуратура поддержала обвинение против 43-летнего жителя региона, которому предъявлено обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере. 

Оказалось, что в августе 2022 году мужчина заключил социальный контракт на получение 350 тысяч рублей. Средства были выделены на покупку техники для организации праздничных мероприятий в качестве ведущего. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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