Спасатели исполнили заветную мечту юного жителя Белева

Сотрудники 45-й пожарно-спасательной части исполнили мечту юного Даниила из Белева. Мальчик мечтает в будущем встать в один ряд с огнеборцами, поэтому инспекторы государственного пожарного надзора пригласили его в гости к настоящим спасателям.
Юный слушатель познакомился с бытом и боевой техникой сотрудников МЧС России, смог полностью облачиться в боевую одежду пожарного и посидеть за рулем автоцистерны.
Под руководством специалистов ведомства мальчик научился пользоваться ранцевым огнетушителем и даже раздал прохожим памятки с призывом соблюдать правила пожарной безопасности. Будущий спасатель остался очень доволен и пообещал вернуться в часть на работу.