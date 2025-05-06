Спасатели исполнили заветную мечту юного жителя Белева

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Мальчик мечтает стать огнеборцем. В День пожарной охраны для него провели экскурсию по пожарно-спасательной части.

Сотрудники 45-й пожарно-спасательной части исполнили мечту юного Даниила из Белева. Мальчик мечтает в будущем встать в один ряд с огнеборцами, поэтому инспекторы государственного пожарного надзора пригласили его в гости к настоящим спасателям.

Юный слушатель познакомился с бытом и боевой техникой сотрудников МЧС России, смог полностью облачиться в боевую одежду пожарного и посидеть за рулем автоцистерны.

Под руководством специалистов ведомства мальчик научился пользоваться ранцевым огнетушителем и даже раздал прохожим памятки с призывом соблюдать правила пожарной безопасности. Будущий спасатель остался очень доволен и пообещал вернуться в часть на работу.