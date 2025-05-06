  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Спасатели исполнили заветную мечту юного жителя Белева - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Спасатели исполнили заветную мечту юного жителя Белева
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Спасатели исполнили заветную мечту юного жителя Белева

Мальчик мечтает стать огнеборцем. В День пожарной охраны для него провели экскурсию по пожарно-спасательной части.

Сотрудники 45-й пожарно-спасательной части исполнили мечту юного Даниила из Белева. Мальчик мечтает в будущем встать в один ряд с огнеборцами, поэтому инспекторы государственного пожарного надзора пригласили его в гости к настоящим спасателям.

2.jpg

Юный слушатель познакомился с бытом и боевой техникой сотрудников МЧС России, смог полностью облачиться в боевую одежду пожарного и посидеть за рулем автоцистерны.

3.jpg

Под руководством специалистов ведомства мальчик научился пользоваться ранцевым огнетушителем и даже раздал прохожим памятки с призывом соблюдать правила пожарной безопасности. Будущий спасатель остался очень доволен и пообещал вернуться в часть на работу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиспасателипожарныеэкскурсия
Место
Тульская областьБелев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На каких улицах Тулы 7 мая не будет света
На каких улицах Тулы 7 мая не будет света
Крупный пожар потушен в Ленинском: на предприятии загорелся битум
Крупный пожар потушен в Ленинском: на предприятии загорелся битум
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.