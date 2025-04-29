Наркоделец из Тулы отправится в колонию строгого режима

Кроме этого, он заплатит штраф в 2 миллиона рублей в доход государства.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя Артема А. Мужчина признан виновным в сбыте и производстве наркотиков.

Судом установлено, что в апреле 2022 года 27-летний обвиняемый вступил в преступную группировку, которая занималась производством и сбытом наркотиков на территории Тулы, Калуги, Брянска, Крыма и Севастополя. Артём перевозил по стране оптовые партии наркотиков и оборудовал тайники с «закладками». Задержали молодого человека только в декабре 2023 года.

Обвиняемый признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.