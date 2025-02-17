Собака укусила ребенка в Центральном парке Тулы: администрация города выплатит потерпевшему компенсацию

Советский районный суд взыскал c администрации города Тулы компенсацию морального вреда за укус собаки.

Судом установлено, что вечером 2 июня 2024 года бродячая собака укусила за ягодицу мальчика, который проезжал на самокате мимо расположенного в парке фонтана. Ребенка отвезли в больницу, где поставили диагноз «укушенные ссадины ягодичной области слева». Назначена вакцинация — 6 прививок вакциной для профилактики бешенства.

Мать ребенка в иске требовала взыскать с городской администрации компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Женщина пояснила, что её сын испытал физические и нравственные страдания — от укуса и при вакцинации. Сама женщина пострадала из-за переживаний по поводу здоровья ребенка.

Суд пришел к выводу, что инцидент произошел из-за того, что вопреки требованиям законодательства, регламентирующего порядок обращения с животными без владельцев, администрация города не приняла достаточных мер для предотвращения случаев укуса бездомными собаками граждан.

Требования истца удовлетворены частично: администрация выплатит пострадавшему и его матери 75 000 рублей.