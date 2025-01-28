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В Туле задержан похититель зеркал с дорогих иномарок

В Туле задержан похититель зеркал с дорогих иномарок

Стоимость одного комплекта превышала 200 тысяч рублей. По версии полиции, работал гастролер из Подмосковья.

Оперативники Центрального округа Тулы раскрыли серию краж дорогостоящих запчастей с автомобилей премиум-сегмента.

Кражи в Туле начались в январе 2025 года: с дорогих иномарок пропадали зеркала. В отделе полиции «Центральный» были возбуждены уголовные дела о кражах в крупном размере. 

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Вскоре у сотрудников полиции появился и подозреваемый — 35-летний житель Подмосковья.

— Предполагается, что он периодически посещал Тулу для реализации своих преступных планов, — сообщили в пресс-службе УМВД. — В ходе оперативных мероприятий удалось установить местонахождение фигуранта и задержать его. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествий, ищет возможных соучастников.

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