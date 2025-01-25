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Роман Вильфанд: «Расслабляться не стоит – весна ещё может нас удивить!»

Роман Вильфанд: «Расслабляться не стоит – весна ещё может нас удивить!»

Главный синоптик России пообещал нам «американские горки вместо плавного пробуждения».

Роман Вильфанд рассказал, что вечна обещает быть не просто капризной, но собирается разорвать привычные шаблоны, пишут наши коллеги с dzen.ru.

В марте нас ждёт продолжение февраля. Ночные заморозки до -10°C, колючие снегопады, скользкие улицы и серое небо. Вильфанд предупреждает: «Это не весна, это какая-то погодная засада!»

После 20 марта синоптики предрекают резкое потепление до +10°C. Скачки температуры грозят вирусными атаками и ростом числа простудных заболеваний.

В апреле нас ждет температура до +15°C — природа начнёт расцветать.
Май 2025 года готовит настоящую сенсацию. Температура воздуха до +25°C, редкие дожди и обилие солнца заставят нас забыть про зиму.

 

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