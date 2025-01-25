Роман Вильфанд: «Расслабляться не стоит – весна ещё может нас удивить!»

Роман Вильфанд рассказал, что вечна обещает быть не просто капризной, но собирается разорвать привычные шаблоны, пишут наши коллеги с dzen.ru.

В марте нас ждёт продолжение февраля. Ночные заморозки до -10°C, колючие снегопады, скользкие улицы и серое небо. Вильфанд предупреждает: «Это не весна, это какая-то погодная засада!»

После 20 марта синоптики предрекают резкое потепление до +10°C. Скачки температуры грозят вирусными атаками и ростом числа простудных заболеваний.

В апреле нас ждет температура до +15°C — природа начнёт расцветать.

Май 2025 года готовит настоящую сенсацию. Температура воздуха до +25°C, редкие дожди и обилие солнца заставят нас забыть про зиму.