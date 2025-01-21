Тульские приставы провели рейд по злостным неплательщикам алиментов

20 января приставы Зареченского территориального округа провели очередной рейд по взысканию алиментов с должников. Суммы долга разные: от 200 000 до 713 000 рублей. Отдавать деньги на содержание своих детей родители не спешат.

В рамках рейда приставы посетили пятерых должников. Проверили их имущественное положение, напомнили об уголовной ответственности за неуплату алиментов, предупредили о различных ограничениях. Подобные мероприятия проходят регулярно в каждом районе Тулы и области. Их цель — защита прав детей, не по своей воле лишившихся поддержки одного из родителей.

В 2024 году судебные приставы взыскали с должников почти 609 миллионов рублей. Кроме этого, в отношении 805 жителей Тульской области были заведены уголовные дела по статье «Неуплата средств на содержание детей».

В отношении 4 тысяч туляков действуют ограничительные меры в праве

выезда за границу. В специальном праве управления транспортным средством ограничено 1150 граждан.