  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульские приставы провели рейд по злостным неплательщикам алиментов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские приставы провели рейд по злостным неплательщикам алиментов

Тульские приставы провели рейд по злостным неплательщикам алиментов

Напомнили родителям-должникам про исполнение обязанностей по содержанию детей.

20 января приставы Зареченского территориального округа провели очередной рейд по взысканию алиментов с должников. Суммы долга разные: от 200 000 до 713 000 рублей. Отдавать деньги на содержание своих детей родители не спешат.

DZY_7846.JPG

В рамках рейда приставы посетили пятерых должников. Проверили их имущественное положение, напомнили об уголовной ответственности за неуплату алиментов, предупредили о различных ограничениях. Подобные мероприятия проходят регулярно в каждом районе Тулы и области. Их цель — защита прав детей, не по своей воле лишившихся поддержки одного из родителей.

 

В 2024 году судебные приставы взыскали с должников почти 609 миллионов рублей. Кроме этого, в отношении 805 жителей Тульской области были заведены уголовные дела по статье «Неуплата средств на содержание детей».

В отношении 4 тысяч туляков действуют ограничительные меры в праве
выезда за границу. В специальном праве управления транспортным средством ограничено 1150 граждан.

По состоянию на начало 2025 года общее число неплательщиков алиментов в регионе составляет порядка 6 тысяч человек.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 14:26 +1
Другие статьи по темам
Прочее
приставырейдалиментыТулазадолженностидолги

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов
Госуслуги начали прием заявлений на отсрочку от армии IT-специалистов
Госдума повысила до 2 млн рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет детям
Госдума повысила до 2 млн рублей штрафы за продажу вейпов и сигарет детям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.