7 января в Тульской области произошло два пожара и семь ДТП

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе за прошедшие сутки 7 января было потушено два техногенных пожара:

На улице Мелихова в Кимовске к тушению возгорания гаража и автомобиля от МЧС России привлекалось девять огнеборцев и две единицы техники. Пострадавших нет.

На улице Дружбы в Дубне произошло возгорание в дачном доме. На месте происшествия работали 11 огнеборцев и три единицы техники МЧС России. Пострадавших нет.





Также спасатели МЧС России привлекались к ликвидации семи ДТП: в Веневском, Узловском, Киреевском, Воловском, Щекинском районах, городских округах Алексин и Тула.