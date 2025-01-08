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  4. 7 января в Тульской области произошло два пожара и семь ДТП - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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7 января в Тульской области произошло два пожара и семь ДТП
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

7 января в Тульской области произошло два пожара и семь ДТП

МЧС поделилось сводкой происшествий за последние сутки.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе за прошедшие сутки 7 января было потушено два техногенных пожара:

На улице Мелихова в Кимовске к тушению возгорания  гаража и автомобиля от МЧС России привлекалось девять огнеборцев и две единицы техники. Пострадавших нет.

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На улице Дружбы в Дубне произошло возгорание в дачном доме. На месте происшествия работали 11 огнеборцев и три единицы техники МЧС России. Пострадавших нет. 

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Также спасатели МЧС России привлекались к ликвидации семи ДТП: в Веневском, Узловском, Киреевском, Воловском, Щекинском районах, городских округах Алексин и Тула. 

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Автор:
сегодня, в 10:57 0
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