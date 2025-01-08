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На Казанской набережной прошло «Мандариновое Рождество»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На Казанской набережной прошло «Мандариновое Рождество»

Для туляков подготовили разнообразную интерактивную программу.

На сцене Казанской набережной состоялся концерт тульских творческих коллективов. 
 
Перед туляками и гостями областной столицы выступили ансамбли «Смородина», «Вишенка», «Карусель», «Журавушка», «Тоника».

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Ведущие поздравили гостей с наступившим Новым годом и Рождеством и провели подвижные, веселые игры, которые чередовались с концертными номерами. 

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Также на набережной работали интерактивные площадки с играми и забавами для юных туляков. 

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Все желающие могли сфотографироваться с ростовыми куклами – сказочным персонажем Чебурашкой, тульским самоваром, гармонью, а также с символом наступившего года – Зеленой Змеей.   

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В ходе мероприятия всех детей и взрослых угощали ароматными мандаринами. 

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Автор:
сегодня, в 11:51 +2
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