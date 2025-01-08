На Казанской набережной прошло «Мандариновое Рождество»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На сцене Казанской набережной состоялся концерт тульских творческих коллективов.



Перед туляками и гостями областной столицы выступили ансамбли «Смородина», «Вишенка», «Карусель», «Журавушка», «Тоника».



Ведущие поздравили гостей с наступившим Новым годом и Рождеством и провели подвижные, веселые игры, которые чередовались с концертными номерами.





Также на набережной работали интерактивные площадки с играми и забавами для юных туляков.

Все желающие могли сфотографироваться с ростовыми куклами – сказочным персонажем Чебурашкой, тульским самоваром, гармонью, а также с символом наступившего года – Зеленой Змеей.





В ходе мероприятия всех детей и взрослых угощали ароматными мандаринами.