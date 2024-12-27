  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Уход за людьми с инвалидностью и пожилыми: что меняется в 2025 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Уход за людьми с инвалидностью и пожилыми: что меняется в 2025 году

Уход за людьми с инвалидностью и пожилыми: что меняется в 2025 году

Период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будет учитываться в страховой стаж гражданам — 1,8 ИПК за полный год.

С 1 января 2025 г. трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) или лицами старше 80 лет, не будут осуществляться ежемесячные выплаты. Они будут автоматически назначены фондом в виде надбавки к пенсии инвалидам I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и лицам старше 80 лет.

Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособным гражданам, которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом за указанными лицами, будут установлены Социальным фондом России и учтены в индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в фонд.

Если период ухода начнется с 1 января 2025 года, то для его учета на индивидуальном лицевом счету трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в Социальный фонд России. Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя. Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и его периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного территориальным органом СФР.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
уход за инвалидамипенсионеры
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
7 января в Тульской области произошло два пожара и семь ДТП
7 января в Тульской области произошло два пожара и семь ДТП
Погода в Туле 8 января: небольшой дождь и ветер
Погода в Туле 8 января: небольшой дождь и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.