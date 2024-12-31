В Тульской области продлили региональную выплату при заключении контракта с Минобороны РФ

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В совокупности контрактник, участвующий в спецоперации, за первый год службы сможет получить более 5 млн рублей.

Действие региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в ВС РФ продлено до весны. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Жителям Тульской области, заключившим до 1 марта 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, будет единовременно выплачено 2,1 млн рублей.

Учитывая денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, воин-контрактник, участвующий в спецоперации, за первый год службы сможет получить более 5 млн рублей.