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«Ёлка желаний»: какие мечты юных туляков исполнил губернатор Дмитрий Миляев

«Ёлка желаний»: какие мечты юных туляков исполнил губернатор Дмитрий Миляев

Глава региона передал подарки детям-инвалидам и детям участников СВО.

25 декабря юные туляки получили подарки в рамках акции «Ёлка желаний». Они подавали заявки с самыми заветными мечтами на специальном сайте, и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уже исполнил желания четырех юных жителей оружейной столицы.

Среди них был 14-летний Александр Пиксин. Саша — очень творческий мальчик, он увлекается музыкой и мультипликацией, поэтому ему подарили ноутбук для будущих творческих свершений.

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Подарок от губернатора Саша получил из рук Деда Мороза и Снегурочки, а также председателя Совета регионального отделения «Движения Первых» Тульской области Яны Земченковой.

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Александр Пиксин:

— Своего ноутбука у меня никогда не было. Пользовался маминым, но он уже устарел, так что подарку я очень рад. Люблю писать музыку и учусь создавать мультфильмы, а для этого нужна современная техника. Да и для обучения компьютер тоже пригодится. Спасибо за такой сюрприз к Новому году!

Александр и Алла Пиксины, родители Саши:

— Мы подавали заявку на «подарок-сюрприз». Дед Мороз угадал! Ноутбук был Саше очень нужен. Думаем, что теперь он сможет реализовать еще больше своих идей. А мы его в этом будем поддерживать!

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Саша без подарков гостей тоже не отпустил. Он подарил им кружку и исполнил несколько композиций — пел и играл на синтезаторе. 

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Помимо Александра подарки с «Ёлки желаний» получили еще несколько ребят. 12-летней Дарье и 10-летнему Марку подарили ноутбуки, как и Саше. А пятилетний Артем получил поездку на Алтай и дополнительный подарок — яркий чемодан.

В традиционной акции «Ёлка желаний» участвуют правительство региона, депутатский корпус, представители бизнеса, общественных организаций, неравнодушные туляки.

Всероссийская новогодняя акция «Ёлка желаний» организована Движением Первых при поддержке Росмолодёжь.Добро. Исполнение желаний будет продолжаться до 28 февраля.

Взрослые могут поучаствовать в акции, зайдя на сайт елкажеланий.рф и выбрав любое желание.

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