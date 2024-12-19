В Киреевском районе годовалый ребенок пострадал в ДТП с внедорожником и легковушкой на обочине

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Малыша спасло то, что он сидел в спецкресле и был пристегнут.

Авария случилась 18 декабря в 17.25 на 18-м километре автодороги Щекино — Липки — Киреевск. 53-летний мужчина за рулем SUV T11 Vortex Tingo не справился с управлением, вылетел на встречку. Там он столкнулся на обочине с припаркованным Volkswagen Polo.

В результате ДТП различные травмы получил годовалый пассажир второй легковушки, после оказания медицинской помощи отпущен. В момент ДТП ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве и был пристегнут. Благодаря этому получил незначительные травмы.