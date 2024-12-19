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В Киреевском районе годовалый ребенок пострадал в ДТП с внедорожником и легковушкой на обочине
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Киреевском районе годовалый ребенок пострадал в ДТП с внедорожником и легковушкой на обочине

Малыша спасло то, что он сидел в спецкресле и был пристегнут.

Авария случилась 18 декабря в 17.25 на 18-м километре автодороги Щекино — Липки — Киреевск. 53-летний мужчина за рулем SUV T11 Vortex Tingo не справился с управлением, вылетел на встречку. Там он столкнулся на обочине с припаркованным Volkswagen Polo.

В результате ДТП различные травмы получил годовалый пассажир второй легковушки, после оказания медицинской помощи отпущен. В момент ДТП ребенок сидел на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве и был пристегнут. Благодаря этому получил незначительные травмы.

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сегодня, в 12:00 0
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