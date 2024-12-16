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В Туле и области полицейские обнаружили ряд «резиновых» квартир

В Туле и области полицейские обнаружили ряд «резиновых» квартир

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

При проведении проверочных мероприятий сотрудниками миграционной службы и участковыми уполномоченными полиции были обнаружены сразу три женщины, которые занимались фиктивной постановкой на учет иностранцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

64-летняя жительница Узловой прописала 5 иностранцев, еще троих поставила на учет 48-летняя жительница Липок. Кроме этого, 73-летняя тулячка из Хрущево за деньги прописала у себя дома троих мигрантов.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы. 

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