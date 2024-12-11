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Ефремовская прокуратура наведалась в кафе «Адреналин»

Ефремовская прокуратура наведалась в кафе «Адреналин»

Нашли много нарушений.

В Ефремове прокуратура проверила кафе «Адреналин» на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности, питании и санитарном благополучии населения. 

Среди выявленных нарушений такие, как неисправность системы пожарной автоматической сигнализации, дымовых пожарных извещателей, расположение посторонних предметов на путях эвакуации, использование электрических удлинителей без выключателей и заземления, непроведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в складских помещениях, отсутствие маркировки посуды и уборочного инвентаря.

С целью устранения выявленных нарушений и защиты прав граждан межрайонная прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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