Ефремовская прокуратура наведалась в кафе «Адреналин»

В Ефремове прокуратура проверила кафе «Адреналин» на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности, питании и санитарном благополучии населения.

Среди выявленных нарушений такие, как неисправность системы пожарной автоматической сигнализации, дымовых пожарных извещателей, расположение посторонних предметов на путях эвакуации, использование электрических удлинителей без выключателей и заземления, непроведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в складских помещениях, отсутствие маркировки посуды и уборочного инвентаря.

С целью устранения выявленных нарушений и защиты прав граждан межрайонная прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.