Убийство в Киреевске: 25-летнюю задержанную, зарезавшую родную мать, поместят в психбольницу

По версии следствия, 3 декабря в квартире на улице Школьной в Киреевске, местная жительница нанесла своей матери несколько ножевых ранений. 43-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мотивом преступления стала личная неприязнь дочери.



В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли следы преступления, нож, которым могло быть совершено преступление. Назначены судебные экспертизы.

Подозреваемая задержана. У следователей возникли сомнения в ее вменяемости, поэтому в ближайшее время СК выйдет с ходатайством для помещения её в медицинское учреждение для прохождения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.