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Убийство в Киреевске: 25-летнюю задержанную, зарезавшую родную мать, поместят в психбольницу

Убийство в Киреевске: 25-летнюю задержанную, зарезавшую родную мать, поместят в психбольницу

ЧП случилось вчера, 3 декабря, в квартире на ул. Школьной.

По версии следствия, 3 декабря в квартире на улице Школьной в Киреевске, местная жительница нанесла своей матери несколько ножевых ранений. 43-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Мотивом преступления стала личная неприязнь дочери.
 
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли следы преступления, нож, которым могло быть совершено преступление. Назначены судебные экспертизы. 

Подозреваемая задержана. У следователей возникли сомнения в ее вменяемости, поэтому в ближайшее время СК выйдет с ходатайством для помещения её в медицинское учреждение для прохождения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

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Киреевск

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