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За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей

За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей

Автомобилистов предупредили об ответственности.

За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей. Четыре из них отказались проходить медосвидетельствование. Еще пять водителей поймали без водительских прав. 

Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 12:16 0
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