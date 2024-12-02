За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей. Четыре из них отказались проходить медосвидетельствование. Еще пять водителей поймали без водительских прав.

Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.