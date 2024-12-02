Туляк, распыливший в троллейбусе перцовый баллончик и напавший на водителя, отделался условным сроком

Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Туле 31-летний Дмитрий Л. признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что 18 сентября обвиняемый матерился в троллейбусе. Пожилая женщина сделала ему замечание. В ответ на это Дмитрий попытался вышвырнуть её из салона.

На помощь женщине поспешил водитель, но воинственный Дмитрий ударил оппонента ногами, после чего зачем-то распылил перцовый баллончик. Из-за этого 15 пассажиров троллейбуса были вынуждены покинуть общественный транспорт. Не собираясь останавливаться на достигнутом, Дмитрий к тому же разбил лобовое стекло и зеркало заднего вида.

Мужчина признал вину, возместил ущерб и принес извинения всем пострадавшим от его действий.

Приговором суда ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года.