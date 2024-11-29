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Ежегодная акция «Экодиктант»: туляков приглашают проверить свои знания по экологии

Ежегодная акция «Экодиктант»: туляков приглашают проверить свои знания по экологии

«Международный экологический диктант» пройдет 8 декабря в 11.00.

Площадкой для экодиктанта станет филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» — культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.». Ежегодная акция направлена на повышение уровня экологической грамотности.

Участники «Экодиктанта» в тестовой форме ответят на 25 вопросов. Вопросы разделены на несколько тематических блоков, посвященных климату, энергетике, флоре и фауне, другим экологическим темам. Особый акцент в этом году будет сделан на вопросах, посвященных экотуризму, заповедным территориям, растениям и животным Красной книги.

Участники и победители акции «Экодиктант» получат сертификаты и дипломы.

Подробнее об акции.

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Тула

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