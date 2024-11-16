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В деревне Темерево Киреевского района сгорел дом

В деревне Темерево Киреевского района сгорел дом

Пожар был такой крупный, что в соцсетях появились сообщения о том, что горит сразу несколько строений.

ЧП произошло в ночь на 16 ноября в деревне Темерево Киреевского района. Загорелся жилой дом. В соцсетях сразу же появились сообщения о том, что выгорели сразу несколько зданий, но это не так.

По информации ГУ МЧС России по Тульской области, сообщение о пожаре поступило 15 ноября в 22.45. Пожар был ликвидирован в 23.50. На месте происшествия от МЧС России работали 17 человек и 6 единиц техники.

В результате происшествия частный жилой дом на двух хозяев выгорел внутри. Огнеборцы МЧС России не допустили переход огня на другие здания и строения. Пострадавших нет.

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Автор:
сегодня, в 10:12 +1
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Место
Киреевский район

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