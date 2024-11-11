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Житель Богородицка украл у сожительницы золотые украшения

Житель Богородицка украл у сожительницы золотые украшения

Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении дела.

В Богородицке сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина заявила, что из её квартиры исчезли золотые украшения. Стоимость ущерба составила 7000 рублей.

Стражи порядка резонно предложили, что к преступлению может быть причастен сожитель потерпевшей. Эта блестящая догадка оказалась верной — безработный 27-летний мужчина сознался в краже. В настоящее время полицией проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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