В Товарковском фельдшер обворовал двух жительниц дома-интерната для престарелых

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Мужчина украл их банковские карты и расплачивался ими за свои покупки.

В Богородицком межрайонном суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который работал фельдшером в Товарковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он обвиняется в п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Суд установил, что 28 декабря 2020 года в дом-интернат поступила гражданка Л. Подсудимый принимал ее личные вещи и наличные денежные средства в сумме 358 428 руб., пластиковую карту, пин-код которой был ему известен. Наличку он похитил и распорядился по своему усмотрению. С банковской карты фельдшер снимал деньги и расплачивался за покупки.

В период с 30 декабря 2020 года по 10 марта 2021-го мужчина украл со счета постоялицы 198 773 руб. 62 коп.

Кроме того, фельдшер завладел картой еще одной женщины, проживающей в доме престарелых. С января 2021 года по 19 апреля 2021 года подсудимым были похищены с ее карты 220 505 руб. 89 коп.

Общий материальный ущерб, причиненный женщинам, составил 777 707 руб. 51 коп.

Подсудимый в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений признал полностью и, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Приговором суда фельдшер признан виновным. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 550 000 рублей.

Как сообщает Управление Судебным департаментом в Тульской области, в пользу потерпевших судом взыскан причиненный преступлениями ущерб.