  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Товарковском фельдшер обворовал двух жительниц дома-интерната для престарелых - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Товарковском фельдшер обворовал двух жительниц дома-интерната для престарелых
Фото из архива Myslo.

В Товарковском фельдшер обворовал двух жительниц дома-интерната для престарелых

Мужчина украл их банковские карты и расплачивался ими за свои покупки.

В Богородицком межрайонном суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который работал фельдшером в Товарковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он обвиняется в п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. 

Суд установил, что 28 декабря 2020 года в дом-интернат поступила гражданка Л. Подсудимый принимал ее личные вещи и наличные денежные средства в сумме 358 428 руб., пластиковую карту, пин-код которой был ему известен. Наличку он похитил и распорядился по своему усмотрению. С банковской карты фельдшер снимал деньги и расплачивался за покупки.

В период с 30 декабря 2020 года по 10 марта 2021-го мужчина украл со счета постоялицы 198 773 руб. 62 коп. 

Кроме того, фельдшер завладел картой еще одной женщины, проживающей в доме престарелых. С января 2021 года по 19 апреля 2021 года подсудимым были похищены с ее карты 220 505 руб. 89 коп. 

Общий материальный ущерб, причиненный женщинам, составил 777 707 руб. 51 коп. 

Подсудимый в судебном заседании виновным себя в совершении преступлений признал полностью и, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. 

Приговором суда фельдшер признан виновным. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 550 000 рублей. 

Как сообщает Управление Судебным департаментом в Тульской области, в пользу потерпевших судом взыскан причиненный преступлениями ущерб. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:47 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьТоварковский
Прочее
дом престарелыхкража

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Динопарк в Центральном парке завершил работу до весны
Динопарк в Центральном парке завершил работу до весны
Погода в Туле 9 ноября: без осадков и до +8 градусов
Погода в Туле 9 ноября: без осадков и до +8 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.