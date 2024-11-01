Взятки на 74 млн рублей: тульский СК завел уголовное дело на высокопоставленного представителя Минтранса России

Столько потратил некий предприниматель на «покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации» со стороны чиновника.

Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Имя на данный момент не называется.

Следствием установлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая различные высокопоставленные должности в подразделениях Федерального дорожного агентства, получал от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерческой организации.

В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемого следователями совместно с сотрудниками органов безопасности проводятся обыски, изымаются предметы, имеющие значение для следствия.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления.