  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель с пассажиром сбежали после того, как едва не протаранили остановку с людьми - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель с пассажиром сбежали после того, как едва не протаранили остановку с людьми

В Туле водитель с пассажиром сбежали после того, как едва не протаранили остановку с людьми

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на повороте с Одоевского шоссе на пос. Петровский. На записи видно, как отечественная легковушка едва не влетает в людей на остановке общественного транспорта и каким-то чудом не врезается в столб. Сначала из салона выскакивает пассажир, суетливо крутится и убегает, а через несколько секунд за ним устремляется и водитель.

По имеющейся на данный момент информации, авария зарегистрирована, как ДТП со скрывшимся водителем, а автовладелец написал заявление об угоне. Сейчас в этой истории разбирается полиция.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле у водителя не вышло проехать в темноте по односторонней улице
Дежурная часть
В Туле у водителя не вышло проехать в темноте по односторонней улице
сегодня, в 17:13, 10 811 3
В Туле водитель столкнулся с «массовым помешательством» пешеходов и водителей
Дежурная часть
В Туле водитель столкнулся с «массовым помешательством» пешеходов и водителей
вчера, в 19:57, 10 2485 1
Под Тулой нарушитель ПДД обогнал через сплошную и на «зебре»
Дежурная часть
Под Тулой нарушитель ПДД обогнал через сплошную и на «зебре»
вчера, в 17:45, 3 820 0
В Ефремове водитель «едва не оторвался от своего ангела-хранителя»
Дежурная часть
В Ефремове водитель «едва не оторвался от своего ангела-хранителя»
27 октября, в 20:02, 14 1670 5

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет электроэнергии 30 октября
Где в Туле не будет электроэнергии 30 октября
В Тульской области инвесторы запустят два промышленных предприятия
В Тульской области инвесторы запустят два промышленных предприятия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.