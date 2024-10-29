В Тульской области инвесторы запустят два промышленных предприятия

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с генеральным директором ООО «Инновационное предприятие Нова» Сергеем Гаубэ и совладельцем ООО «Баухим» Русланом Пулинцом.

С октября 2020 года на территории опережающего развития «Алексин» реализуется инвестпроект компании «Инновационное предприятие Нова». Предприятие будет выпускать комплектующие для систем контроля уровня сахара в крови, детские товары и другую продукцию промышленного и бытового назначения.

По словам Дмитрия Миляева, проект предполагает вложение 320 млн рублей и создание 99 рабочих мест. Завод уже построен, ведутся пусконаладочные работы. Также инвесторы планируют построить гостиничный комплекс в д. Верхний Суходол Алексинского района – сейчас там идёт предпроектная подготовка.

С компанией «Баухим» в конце прошлого года было заключено соглашение о реализации проекта по созданию производства материалов для технической изоляции. Предприятие размещено в ОЭЗ «Узловая».

– Объем инвестиций составляет около 1 млрд рублей. Предполагается создание 60 рабочих мест. За счет региона компания «Баухим» будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой, – подчеркнул губернатор.

Руслан Пулинец рассказал о ходе строительства предприятия и отметил, что оно будет производить до 4 млн кв. м профилированных мембран и до 440 тысяч кубометров пенополистирола в год. Дмитрий Миляев заявил, что инвесторам будет оказана всесторонняя помощь для дальнейшей реализации проектов.