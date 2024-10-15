Ефремовец предстанет перед судом за жестокое избиение сожительницы

Фото Артёма Жильцова

Изверг нанёс женщине не менее 25 ударов. От полученных повреждений несчастная скончалась на месте.

В Ефремовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

Трагедия произошла 26 июля – злоумышленник избил свою сожительницу, нанёс ей не менее 7 ударов руками и ногами по голове и не менее 18 – по телу. Женщина скончалась на месте происшествия.

Следствием полностью собраны материалы, характеризующие фигуранта, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.