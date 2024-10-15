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Ефремовец предстанет перед судом за жестокое избиение сожительницы
Фото Артёма Жильцова

Ефремовец предстанет перед судом за жестокое избиение сожительницы

Изверг нанёс женщине не менее 25 ударов. От полученных повреждений несчастная скончалась на месте.

В Ефремовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

Трагедия произошла 26 июля – злоумышленник избил свою сожительницу, нанёс ей не менее 7 ударов руками и ногами по голове и не менее 18 – по телу. Женщина скончалась на месте происшествия.

Следствием полностью собраны материалы, характеризующие фигуранта, допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Тульская областьЕфремов

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