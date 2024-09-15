  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. За неделю росгвардейцы изъяли у туляков 29 единиц оружия - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За неделю росгвардейцы изъяли у туляков 29 единиц оружия
Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

За неделю росгвардейцы изъяли у туляков 29 единиц оружия

Добровольно же туляки сдали 17 единиц.

За неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области провели 160 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан. 

По результатам мероприятий росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, а также изъяли по различным причинам 29 единиц оружия. Добровольно туляки сдали 17 единиц.

Ведомство напоминает об ответственности за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
оружиеросгвардия
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В воскресенье туляки смогут сделать прививку против гриппа возле ТРЦ «Макси»
В воскресенье туляки смогут сделать прививку против гриппа возле ТРЦ «Макси»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.