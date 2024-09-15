За неделю росгвардейцы изъяли у туляков 29 единиц оружия

Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

За неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области провели 160 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

По результатам мероприятий росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, а также изъяли по различным причинам 29 единиц оружия. Добровольно туляки сдали 17 единиц.

Ведомство напоминает об ответственности за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.

