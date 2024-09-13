В Туле сгорел заброшенный объект культурного наследия

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Накануне, 12 сентября, в 23.10 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании заброшенного здания на улице Жуковского. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 3 минуты. Огонь был ликвидирован в 23.58.

— К счастью, пострадавших нет. В результате происшествия кровля сгорела и обрушилась полностью, 2-й этаж выгорел полностью, частичный прогар в межэтажном перекрытии, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На месте происшествия от МЧС России привлекалось 29 человек и 9 единиц техники. Причину пожара устанавливают специалисты.

Стоит отметить, что заброшенное здание являлось объектом культурного наследия. Речь идет о доме Костроминой, однако на некоторых маршрутах здание обозначено как «Дом Шелашникова».

