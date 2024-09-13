Туляки стали чаще нуждаться в похвале от руководства

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4 из 10 туляков, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты. Еще для 40% основным стимулом в работе является процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только каждого четырнадцатого.



Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (48% против 32%). Представители сильного пола в меньшей степени зависимы от мнения начальства, их мотивирует сам процесс и возможность саморазвития (47% против 34% среди женщин), рассказали аналитики SuperJob.



Россияне до 34 лет чувствительны как к одобрению, так и к критике. Самосовершенствование чаще является основной мотивацией для работников старше 45 лет (48%) и для тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. (45%).