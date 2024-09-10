В Плавске полицейский за 300 тысяч «отмазал» нарушителя ПДД от уголовной ответственности

Фото СУ СК по Тульской области.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении начальника СО МО МВД России «Плавский» по статье за получение взятки в крупном размере.

В сентябре полицейский получил 300 тысяч рублей за способствование в проведении следственных действий, направленных на непривлечение местного жителя к уголовной ответственности по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения.

— При оперативном сопровождении регионального УФСБ сотрудник полиции был задержан при передаче денежных средств. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-службе регионального СК.

Следователями проведены обыски, допрашиваются свидетели, проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.