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  4. В Кимовске двое мужчин хотели нажиться на нелегальной торговле табаком и алкоголем - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Кимовске двое мужчин хотели нажиться на нелегальной торговле табаком и алкоголем
Фото из архива Myslo

В Кимовске двое мужчин хотели нажиться на нелегальной торговле табаком и алкоголем

Теперь им грозит уголовное наказание – дело уже направлено в районный суд.

Кимовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух мужчин. По данным пресс-службы ведомства, они обвиняются в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, а также в закупке и хранении алкоголя без лицензии.

Нелегальный бизнес приятели начали летом прошлого года – закупили у неустановленных поставщиков контрабандные сигареты и 20 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Общая стоимость нелегальных товаров превысили 1,1 млн рублей.

Продукцию злоумышленники хранили в нескольких квартирах на территории райцентра, а также в своих автомобилях. Уголовное дело направлено в Кимовский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фотограф:
сегодня, в 19:09 0
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Место
Тульская областьКимовск
 

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