В Кимовске двое мужчин хотели нажиться на нелегальной торговле табаком и алкоголем

Кимовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух мужчин. По данным пресс-службы ведомства, они обвиняются в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, а также в закупке и хранении алкоголя без лицензии.

Нелегальный бизнес приятели начали летом прошлого года – закупили у неустановленных поставщиков контрабандные сигареты и 20 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Общая стоимость нелегальных товаров превысили 1,1 млн рублей.

Продукцию злоумышленники хранили в нескольких квартирах на территории райцентра, а также в своих автомобилях. Уголовное дело направлено в Кимовский районный суд для рассмотрения по существу.