В Туле в восьмой раз пройдёт благотворительная акция «Белый цветок»

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Все собранные средства будут направлены детям из приграничных территорий, которые нуждаются в реабилитации и гуманитарной помощи.

В рамках акции каждый желающий сможет внести посильный вклад в общее благое дело. Сделать это можно во время посещения мероприятия или дистанционно, перечислив сумму на благотворительный счет.

В воскресенье, 8 сентября, с 11.00 до 16.00 на Соборной площади Тульского кремля развернется благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести товары местного производства и авторские изделия ручной работы. Кроме того, состоятся различные мастер-классы и интерактивы.

На открытой сцене пройдет большая концертная программа, для туляков выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы региона. Главным событием станет выступление певца Владимира Цветаева, который традиционно поддерживает акцию «Белый цветок».

Для маленьких гостей праздника на площадке у торговых рядов кремля артисты Тульского государственного театра кукол покажут спектакль «Сказки у самовара». В атриуме откроется выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне».

Экскурсии по ней будут проводиться для желающих в течение дня в 15.30, 16.30 и 17.30.

Благотворительная акция «Белый цветок» проходит в Тульской области с 2016 года, ее ежегодно поддерживают тысячи жителей региона. С 2016 года была оказана помощь 50 маленьким детям из Тульской области на сумму более 12 млн рублей. Для них были закуплены технические средства реабилитации, медикаменты и специализированное питание.