  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тулячка заплатила 2,7 млн рублей после обвинения в госизмене - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка заплатила 2,7 млн рублей после обвинения в госизмене
Фото: ru.freepik.com.

Тулячка заплатила 2,7 млн рублей после обвинения в госизмене

Женщина попалась на уловку мошенников.

В Туле 66-летняя местная жительница попалась на уловку мошенников. Мужчина, представившись сотрудником ФСБ России, сообщил в телеграме, что тулячка перевела деньги в благотворительный фонд Республики Украины и может быть привлечена к уголовной ответственности за государственную измену. 

Также в разговоре злоумышленник поинтересовался, есть ли у женщины еще какие-то сбережения. В итоге туляка отдала курьеру 2,7 миллиона рублей. 

— Обратившись на следующий день в банк, в целях проверки находившихся на ее банковском счете сбережений, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, — рассказали в региональной прокуратуре. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 15:00 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мошенникигосзименаУМВД России по Тульской области
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
СК сообщил новые детали в деле со сгоревшей баней в Узловском районе
СК сообщил новые детали в деле со сгоревшей баней в Узловском районе
Социологи выяснили политические предпочтения жителей Тулы накануне выборов в областную и городскую думы
Социологи выяснили политические предпочтения жителей Тулы накануне выборов в областную и городскую думы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.