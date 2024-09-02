Тулячка заплатила 2,7 млн рублей после обвинения в госизмене

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В Туле 66-летняя местная жительница попалась на уловку мошенников. Мужчина, представившись сотрудником ФСБ России, сообщил в телеграме, что тулячка перевела деньги в благотворительный фонд Республики Украины и может быть привлечена к уголовной ответственности за государственную измену.

Также в разговоре злоумышленник поинтересовался, есть ли у женщины еще какие-то сбережения. В итоге туляка отдала курьеру 2,7 миллиона рублей.

— Обратившись на следующий день в банк, в целях проверки находившихся на ее банковском счете сбережений, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».