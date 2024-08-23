  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 25 августа в Туле пройдет семейный фестиваль «Ярко-жарко» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
25 августа в Туле пройдет семейный фестиваль «Ярко-жарко»

25 августа в Туле пройдет семейный фестиваль «Ярко-жарко»

Гостей фестиваля ждут игры, мастер-классы и призы.

25 августа в центре Тулы пройдет семейный фестиваль «Ярко-жарко», в рамках которого гости смогут познакомиться с детскими центрами Тулы, подобрать для ребенка активность на новый учебный год,
принять участие в разнообразных играх, тематических мастер-классах и спортивных активностях. Занятие по душе найдут как дети, так и взрослые.
Фестиваль подарит массу позитивных эмоций и возможность весело провести время всей семьей!

И конечно, организаторы и партнеры мероприятия приготовили много подарков!

Когда: 25 августа, 12.00-18.00.
Где: Музей семейной истории, ул. Благовещенская, 8-а.
Вход свободный. 0+

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 14:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
семейный фестиваль Ярко-жарко
Место
ТулаМузей семейной истории
Прочее
активный отдых

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Уроженец Грузии убил туляка и 4 года скрывался от следствия: суд огласил приговор
Уроженец Грузии убил туляка и 4 года скрывался от следствия: суд огласил приговор
В Туле на Зеленстрое 9-я маршрутка сбила самокатчика
В Туле на Зеленстрое 9-я маршрутка сбила самокатчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.