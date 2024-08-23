25 августа в Туле пройдет семейный фестиваль «Ярко-жарко»

25 августа в центре Тулы пройдет семейный фестиваль «Ярко-жарко», в рамках которого гости смогут познакомиться с детскими центрами Тулы, подобрать для ребенка активность на новый учебный год,

принять участие в разнообразных играх, тематических мастер-классах и спортивных активностях. Занятие по душе найдут как дети, так и взрослые.

Фестиваль подарит массу позитивных эмоций и возможность весело провести время всей семьей!

И конечно, организаторы и партнеры мероприятия приготовили много подарков!

Когда: 25 августа, 12.00-18.00.

Где: Музей семейной истории, ул. Благовещенская, 8-а.

Вход свободный. 0+