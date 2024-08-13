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В суд направили дело тулячки, бросившей младенца на парковке в Северной Мызе

В суд направили дело тулячки, бросившей младенца на парковке в Северной Мызе

Женщину осудят по 125-й статье УК РФ.

В прокуратуре Ленинского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы региона. Ее обвиняют по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству». Уголовное дело направлено в суд. 

Напомним, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня в микрорайоне Северная Мыза. 25-летняя тулячка оставила двухмесячного ребенка в коляске на парковке. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина ушла к себе домой. Ребенка нашли прохожие — они и вызвали полицейских.

 

Правоохранители быстро установили личность подозреваемой и предъявили ей обвинение за оставление в опасности. Свою вину женщина признала. 

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Автор:
сегодня, в 10:32 0
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