В суд направили дело тулячки, бросившей младенца на парковке в Северной Мызе

В прокуратуре Ленинского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы региона. Ее обвиняют по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству». Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня в микрорайоне Северная Мыза. 25-летняя тулячка оставила двухмесячного ребенка в коляске на парковке. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина ушла к себе домой. Ребенка нашли прохожие — они и вызвали полицейских.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемой и предъявили ей обвинение за оставление в опасности. Свою вину женщина признала.