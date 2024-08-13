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На выезде с пос. Менделеевского поставили знаки «только направо» и нарисовали сплошную: туляки не могут добраться до Щёкино и Косой горы
Фото Веры Кулешовой.

На выезде с пос. Менделеевского поставили знаки «только направо» и нарисовали сплошную: туляки не могут добраться до Щёкино и Косой горы

Водители по привычке поворачивают налево, не желая ехать в объезд, и нарушают правила.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Вера Кулешова. Она заметила, что на выезде из Менделеевского посёлка появились знаки «только направо», а также сплошная линия. 

— Каким образом можно поехать в сторону Щёкино или на Косую гору — непонятно. Навигатор направляет как и раньше, прямо через сплошную и знаки.

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Навигатор и правда пока не разобрался в нововведениях на тульских дорогах. Он всё ещё ведёт машину в нарушение новой дорожной разметки налево:

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Вера сама была свидетелем, как водители с непривычки (а может, от нежелания ехать в объезд) поворачивали налево и нарушали тем самым правила. Сейчас из Менделеевского посёлка на Косую гору и Щёкино проехать можно по улицам Скуратовской и Киреевской (а это 7 километров!)

Туляк, водитель Александр Козлов считает, что новая разметка заботится о безопасности водителей, но не об их удобстве:

— Лучше бы там просто поставили светофор, разрешающий движение налево. Поворот опасный: чтобы на Косую гору повернуть, приходится много петлять через ряды. А так теперь стало безопаснее, это факт, но только вот очень неудобно… Придётся большой крюк делать. 

А вы уже столкнулись с обновлённой разметкой дороги у Менделеевского посёлка? Доставила ли она вам неудобства?

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