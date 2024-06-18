Следователи предъявили обвинение матери, оставившей младенца на парковке

СК расследует уголовное дело в отношении матери, оставившей двухмесячного мальчика в опасности, по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ.



Напомним, странная история произошла в ночь с 15 на 16 июня в микрорайоне Северная Мыза. 25-летняя тулячка оставила двухмесячного ребенка в коляске на парковке. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина ушла к себе домой. Ребенка нашли прохожие – они и вызвали полицейских.

Как сообщили в региональном следкоме, сейчас мальчик находится под присмотром врачей.



Правоохранители быстро установили личность подозреваемой и предъявили ей обвинение за оставление в опасности.

Свою вину обвиняемая признала в полном объеме.

– В настоящее время следователи регионального управления продолжают комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу. Следователями устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование находится на личном контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова, – отметили в пресс-службе ведомства.