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Следователи предъявили обвинение матери, оставившей младенца на парковке

Следователи предъявили обвинение матери, оставившей младенца на парковке

Тулячка признала свою вину.

СК расследует уголовное дело в отношении матери, оставившей двухмесячного мальчика в опасности, по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ.

Напомним, странная история произошла в ночь с 15 на 16 июня в микрорайоне Северная Мыза. 25-летняя тулячка оставила двухмесячного ребенка в коляске на парковке. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина ушла к себе домой. Ребенка нашли прохожие – они и вызвали полицейских.

 

Как сообщили в региональном следкоме, сейчас мальчик находится под присмотром врачей.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемой и  предъявили ей обвинение за оставление в опасности.

Свою вину обвиняемая признала в полном объеме.

– В настоящее время следователи регионального управления продолжают комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу. Следователями устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению данного преступления. Расследование находится на личном контроле у руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова, – отметили в пресс-службе ведомства. 

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Место
Северная Мыза

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