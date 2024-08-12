В нескольких районах Тулы 14 августа на сутки отключат холодную воду

Ограничения связаны с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к зиме.

С 8.00 14 августа до 8.00 15 августа будет прекращена подача холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы:

южнее ул. Пушкинской,

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе, ул. Рязанская, Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

район Зеленстроя,

в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково, д. Алесеевка, д. Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в мкр-не Петровский квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, также поселок Косая Гора, Скуратовские поселки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой.

