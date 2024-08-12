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В нескольких районах Тулы 14 августа на сутки отключат холодную воду

В нескольких районах Тулы 14 августа на сутки отключат холодную воду

Ограничения связаны с подготовкой Масловско-Песоченского водозабора к зиме.

С 8.00 14 августа до 8.00 15 августа будет прекращена подача холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы:

  • южнее ул. Пушкинской,
  • в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе, ул. Рязанская, Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • район Зеленстроя,
  • в военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково, д. Алесеевка, д. Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет наблюдаться в мкр-не Петровский квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, также поселок Косая Гора, Скуратовские поселки. 

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

Туляков просят заранее запастись водой. 
 

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Фотограф:
сегодня, в 13:50 0
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