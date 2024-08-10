В Щекинском районе водитель Mercedes сбил лося

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Сохатый погиб на месте, люди не пострадали.

Вечером 9 августа, в районе с. Селиваново Щекинского района произошло ДТП с участием лося. Водитель Mercedes не заметил выбежавшее на дорогу животное. После столкновения машина улетела в кювет.

«Парням ровно как и лосю жутко не повезло. Авто серьёзно пострадало и лежит в кювете, лось разорван, гонщики целы, но сног до головы в крови и содержимом лосиного желудка», - написали очевидцы в соцсетях.

В Управлении Госавтоинспекции по Тульской области уточнили, что водитель и пассажиры машины не пострадали и отделались испугом.