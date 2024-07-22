В Туле на улице Кутузова иномарка влетела в столб

В Туле на улице Кутузова сегодня, 22 июля, автомобиль KIA влетел в столб. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По информации Myslo, за рулем иномарки был мужчина. В машине находилась 14-летняя девочка.
Причины ДТП устанавливаются.
В Туле на улице Кутузова сегодня, 22 июля, автомобиль KIA влетел в столб. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
По информации Myslo, за рулем иномарки был мужчина. В машине находилась 14-летняя девочка.
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