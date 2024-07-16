В ТулГУ вручили дипломы ординаторам

Выпускники будут работать в государственных учреждениях здравоохранения не только Тулы, но и всего региона.

В этом году Тульский государственный университет выпустил 202 ординатора. Из них 63 человека учились на целевых местах от министерства здравоохранения Тульской области.

Олег Кравченко, ректор ТулГУ

– Почти все выпускники еще в процессе обучения начинают работать в качестве врачей-стажеров, так что к моменту получения диплома уже знают, где будут трудиться.

Медицинские специальности традиционно остаются популярными у абитуриентов. В этом году мы набираем 300 студентов на обучение по направлению «лечебное дело», 127 из которых будут учиться на бюджетных местах. Еще 22 бюджетных места открыты на направлении «педиатрия», всего в этом году на это направление планируют принять 50 студентов. При этом уже сейчас у нас есть 700 заявлений от абитуриентов, которые хотят поступить в Медицинский институт ТулГУ. Конкурс большой и проходные баллы высокие.

Myslo пообщался с выпускниками ординатуры и узнала, где будут принимать пациентов молодые врачи.

Анастасия Турлысова, врач-невролог:

– Я первая в семье решила стать врачом, – говорит. – Пришла учиться по целевому направлению от Новомосковской районной больницы. Там сейчас и работаю. Профессия невролога дает возможность работать и на приеме, и в реанимации. Последнее, честно говоря, мне ближе. В реанимации сразу понимаешь, насколько сильно помог человеку. Это непередаваемые ощущения. Работать врачом мне нравится, и у меня уже есть благодарные пациенты. Однажды я сумела рассмотреть у женщины заболевание, которое многие пропускали. Она потом пришла, чтобы сказать спасибо. Это было очень приятно!

Диана Артамонова, врач-ревматолог:

– Я смотрела медицинские сериалы и хотела так же, как и их герои, помогать людям, – рассказывает. – Уже полгода я работаю в Тульской областной клинической больнице, до этого была врачом приемного отделения в БСМП им. Ваныкина. Свою работу люблю и понимаю, что сделала правильный выбор. Пациенты, конечно, иногда настороженно относятся к молодым врачам, но у меня классные наставники, я постоянно учусь и доказываю свой профессионализм. Спасибо университету за полученные знания, это было сложно, но интересно!

Подготовка высококвалифицированных кадров для системы здравоохранения региона – одна из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение». Например, ординаторы, обучающиеся по целевому направлению, получают дополнительно 10 тысяч рублей к стипендии. Также ежемесячные выплаты получают терапевты и педиатры, а те, кто решит работать в отдаленных населенных пунктах и поучаствует в программе «Земский доктор», получат единовременную выплату до 1,5 млн рублей.

Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области:

– Медицинское образование – самое длительное. Чтобы стать врачами, ребята учатся восемь лет. У нас есть кадровый разрыв, при котором некоторые специалисты уже достигли пенсионного возраста, а новые еще не окончили университеты. Чтобы решить этот вопрос, в регионе разработаны меры поддержки врачей. Мы работаем в связке с ТулГУ. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» и реализации программы «Приоритет 2030» при поддержке правительства Тульской области в ТулГУ оснащен медицинский клинический центр. На его базе медработники также проходят переподготовку и повышение квалификации.

Радует, что большинство выпускников остаются работать в регионе. Потребность в кадрах есть. Особенно сильно мы ждем анестезиологов, педиатров и хирургов.