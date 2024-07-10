На улице Мосина в Туле Mazda столкнулась с такси

Сегодня, 10 июля, на улице Мосина в Туле произошло ДТП. В 14.50 там столкнулись Mazdа и такси.
По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Подробности и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.
На месте ДТП постепенно образовывается пробка.
Сегодня, 10 июля, на улице Мосина в Туле произошло ДТП. В 14.50 там столкнулись Mazdа и такси.
По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Подробности и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.
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