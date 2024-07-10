  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На улице Мосина в Туле Mazda столкнулась с такси - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На улице Мосина в Туле Mazda столкнулась с такси

На улице Мосина в Туле Mazda столкнулась с такси

На месте ДТП постепенно образовывается пробка.

Сегодня, 10 июля, на улице Мосина в Туле произошло ДТП. В 14.50 там столкнулись Mazdа и такси.

пробка.jpg

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Подробности и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:34 +1
Другие статьи по темам
Прочее
аварияДТПТулапроисшествия

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе утонул мужчина
В Щекинском районе утонул мужчина
Пьяный военнослужащий разгромил магазин колбасных изделий в Туле
Пьяный военнослужащий разгромил магазин колбасных изделий в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.